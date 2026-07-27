Saadia Zahidi prima donna DG della IATA

(Teleborsa) - L’economista Saadia Zahidi è stata per subentrare dal 1° novembre a Willie Walsh nel ruolo di direttore generale della IATA, ssociazione che raggruppa oltre 370 compagnie aeree di tutto il mondo. Già direttore generale del World Economic Forum, Saadia Zahidi la prima donna a ricoprire questa carica nella IATA.



Laureata in Economia presso lo Smith College, e con un master all’Università di Harvard, Saadia Zahidi, con cittadinanza svizzera e pakistana, ha lavorato oltre vent’anni al World Economic Forum. Ha fatto parte anche del gruppo di esperti del Segretario generale delle Nazioni Unite per l’Emancipazione Economica delle Donne e del Gruppo Consultivo di Alto Livello dell’Agenzia Spaziale Europea.



Nel periodo di transizione tra la scadenza del mancato di Willie Walsh, il 31 luglio, e l’assunzione dell’incarico da parte di Saadia Zahidi, l’attuale direttore finanziario e vp senior per i servizi aziendali dell’associazione, Sandrine Le Borgne, sarà dg ad interim.

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