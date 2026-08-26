Milano 12:34
52.809 +0,17%
Nasdaq 25-ago
29.209 0,00%
Dow Jones 25-ago
53.577 +0,30%
Londra 12:34
10.878 -0,08%
Francoforte 12:34
26.322 +0,21%

Francoforte: andamento rialzista per Fraport

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per Fraport
Bene il gestore dell'aeroporto di Francoforte, con un rialzo del 2,41%.
Condividi
```