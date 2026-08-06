Francoforte: movimento negativo per Fraport
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gestore dell'aeroporto di Francoforte, che presenta una flessione del 2,07% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Fraport rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Fraport, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 64,95 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 67 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 63,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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