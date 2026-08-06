Francoforte: movimento negativo per Fraport

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gestore dell'aeroporto di Francoforte , che presenta una flessione del 2,07% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Fraport rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Fraport , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 64,95 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 67 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 63,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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