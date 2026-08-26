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Londra: giornata depressa per BP

Migliori e peggiori, In breve
Londra: giornata depressa per BP
Si muove verso il basso il gruppo petrolifero inglese, con una flessione del 2,57%.
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