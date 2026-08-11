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Londra: giornata depressa per M&G

Migliori e peggiori, In breve
Londra: giornata depressa per M&G
Seduta in ribasso per la società di risparmio e investimenti, che mostra un decremento del 2,57%.
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