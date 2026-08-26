New York: andamento sostenuto per Kinder Morgan
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda attiva nel trasporto e stoccaggio di petrolio e gas, che tratta in utile del 3,71% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Kinder Morgan, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Kinder Morgan si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 31,18 USD. Prima resistenza a 32,63. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 30,27.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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