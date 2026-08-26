New York: andamento sostenuto per Kinder Morgan

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l' azienda attiva nel trasporto e stoccaggio di petrolio e gas , che tratta in utile del 3,71% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Kinder Morgan , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di Kinder Morgan si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 31,18 USD. Prima resistenza a 32,63. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 30,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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