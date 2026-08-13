Milano 13-ago
0 0,00%
Nasdaq 13-ago
30.085 +1,15%
Dow Jones 13-ago
53.840 +0,13%
Londra 13-ago
10.773 -0,56%
Francoforte 13-ago
26.300 -0,12%

New York: andamento negativo per Newmont

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento negativo per Newmont
Si muove verso il basso la società mineraria, con una flessione del 2,42%.
Condividi
```