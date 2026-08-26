New York: andamento sostenuto per Mosaic

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di fertilizzanti , in guadagno del 3,63% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Mosaic evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Mosaic rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Mosaic rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 25,37 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24,75. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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