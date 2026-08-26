Milano 17:35
52.883 +0,31%
Nasdaq 20:13
29.205 -0,02%
Dow Jones 20:13
53.446 -0,25%
Londra 17:35
10.878 -0,07%
Francoforte 17:35
26.286 +0,08%

Oro: 4.597,76 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 4.597,76 dollari alle 19:30
L'Oro vale 4.597,76 dollari l'oncia (-1,31%) alle 19:30.
Condividi
```