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Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Oil & Gas

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Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Oil & Gas
Il Comparto petrolifero europeo procede a piccoli passi, avanzando a 595,25 punti.
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