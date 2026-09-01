Milano 11:53
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Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Oil & Gas
Giornata di guadagni per il comparto petrolifero europeo, che continua la giornata a 592,55 punti.
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