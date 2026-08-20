Milano 15:10
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Dow Jones 19-ago
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Eurozona: lieve rialzo per l'EURO STOXX Oil & Gas

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Eurozona: lieve rialzo per l'EURO STOXX Oil & Gas
Il Comparto petrolifero europeo fa un piccolo salto in avanti dello 0,56%, portandosi a 609,89 punti.
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