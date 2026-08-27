Milano 11:45
52.612 -0,51%
Nasdaq 26-ago
29.225 0,00%
Dow Jones 26-ago
53.464 -0,21%
Londra 11:45
10.807 -0,66%
Francoforte 11:44
26.341 +0,21%

Francoforte: giornata depressa per Aroundtown

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata depressa per Aroundtown
Seduta in ribasso per Aroundtown, che mostra un decremento del 2,34%.
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