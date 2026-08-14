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Francoforte: giornata depressa per Hochtief

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata depressa per Hochtief
Seduta in ribasso per la big tedesca delle costruzioni, che mostra un decremento dell'1,89%.
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