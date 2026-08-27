Moderna scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Pressione sulla società americana di biotecnologia , che perde terreno, mostrando una discesa del 7,19%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Moderna rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di breve periodo di Moderna mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 145,5 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 135,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 155,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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