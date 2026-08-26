Milano 17:35
52.883 +0,31%
Nasdaq 17:52
29.185 -0,08%
Dow Jones 17:52
53.454 -0,23%
Londra 17:35
10.878 -0,07%
Francoforte 17:35
26.286 +0,08%

New York: Moderna in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
New York: Moderna in forte calo
Scende sul mercato la società americana di biotecnologia, che soffre con un calo del 5,53%.
Condividi
```