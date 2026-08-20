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New York: Moderna scende verso 137,3 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: Moderna scende verso 137,3 USD
Retrocede molto la società americana di biotecnologia, che esibisce una variazione percentuale negativa del 18,09%.
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