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Natural Gas (Amsterdam) a 68,23 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 68,23 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 68,23 euro/MWH alle 19:30.
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