Amazon punta sull’eolico in Svezia: accordi per quasi 200 MW di energia

(Teleborsa) - Amazon ha siglato accordi di lungo periodo per acquistare energia da quattro parchi eolici in Svezia, per una capacità complessiva di quasi 200 megawatt.



I progetti sono sviluppati da Eolus e OX2, quest'ultima controllata dal fondo EQT. I parchi di Boarp, Dallebo e Fagelas sono già operativi, mentre Fagerasen è attualmente in costruzione.



Con i nuovi accordi, una volta che tutti gli impianti saranno pienamente operativi, Amazon disporrà di oltre 1 gigawatt di capacità energetica in Svezia. Secondo la società, una quantità sufficiente a coprire i consumi annuali equivalenti di oltre 350.000 famiglie.



L'operazione punta a sostenere la crescente domanda di energia legata all'espansione dei data center di Amazon e ai servizi cloud e di intelligenza artificiale.



Nel 2025 Amazon è stato il principale acquirente corporate di energia priva di combustibili fossili in Svezia. A livello globale, il gruppo ha investito in oltre 700 progetti di energia rinnovabile, per una capacità complessiva superiore a 40 gigawatt.





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