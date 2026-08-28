Milano 9:14
52.813 +1,05%
Nasdaq 27-ago
29.642 0,00%
Dow Jones 27-ago
53.569 +0,20%
Londra 9:14
10.824 +0,29%
26.511 +0,55%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 27/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 27/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto

Balza in avanti il maggiore indice americano, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,72%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'S&P 500 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 7.757. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 7.678,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7.835,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```