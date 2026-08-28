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Dow Jones 15:57
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Londra 15:57
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Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,32%

Il Nasdaq-100 prende il via a 29.545,9 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,32%
Discesa moderata per l'indice del listino high-tech USA, in calo dello 0,32%, dopo un'apertura a 29.545,9.
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