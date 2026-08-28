Francoforte: andamento sostenuto per RWE
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia energetica tedesca, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,25%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che RWE mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3%, rispetto a +1,97% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Lo status tecnico del produttore tedesco di energia è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 59,59 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 58,25. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 60,93.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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