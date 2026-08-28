Francoforte: andamento sostenuto per RWE

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia energetica tedesca , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,25%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che RWE mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3%, rispetto a +1,97% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Lo status tecnico del produttore tedesco di energia è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 59,59 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 58,25. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 60,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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