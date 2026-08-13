RWE, semestre in crescita sopra le attese, confermato dividendo 2026 a 1,32 euro

(Teleborsa) - Nel primo semestre del 2026, RWE ha conseguito un EBITDA rettificato di 3,0 miliardi di euro, superando significativamente i 2,1 miliardi registrati nello stesso periodo dell'anno precedente, oltre che i 2,7 miliardi attesi dal consensus. L'utile netto rettificato è salito a 1,3 miliardi, rispetto agli 0,8 miliardi del 1H25 e a 980 milioni previsti dal consensus. L'utile per azione rettificato è aumentato a 1,77 euro da 1,08 euro.



La forte crescita degli utili - ha spiegato l'utility tedesca nella nota ai conti - è stata trainata da una solida performance operativa in tutti i segmenti. I principali fattori che hanno contribuito alla crescita degli utili sono stati il ??miglioramento delle condizioni del vento in Europa e la messa in funzione di nuovi parchi eolici, impianti solari e sistemi di accumulo a batteria: dalla fine di giugno 2025, RWE ha ampliato la propria capacità di generazione di un totale di 2,6 gigawatt. Inoltre, un indennizzo da parte dello Stato olandese per la temporanea restrizione legale sulla produzione di energia elettrica da centrali a carbone ha avuto un impatto positivo sugli utili.



Gli ottimi risultati semestrali sottolineano le prospettive di business estremamente interessanti di RWE. A fine luglio, in occasione dei risultati preliminari, la società aveva annunciato un significativo aumento delle previsioni sugli utili per gli esercizi fiscali 2026 e 2027 e aveva confermato l'obiettivo di utili per il 2031. L'utile per azione rettificato, infatti, dovrebbe salire a 2,95 euro nel 2026 e a 3,15 euro nel 2027; l'utile per azione rettificato dovrebbe crescere in media del 10% all'anno fino al 2031, raggiungendo i 4,55 euro per azione nel 2031.



RWE ha confermato il dividendo target per il 2026 a 1,32 euro per azione e prevede un aumento del dividendo del 10% all'anno fino al 2031.

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