New York: andamento sostenuto per Charter Communications
(Teleborsa) - Balza in avanti la società di servizi di comunicazione a banda larga, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,01%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Charter Communications evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Charter Communications rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 155 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 149,6. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 146,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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