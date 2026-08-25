New York: movimento negativo per Charter Communications

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società di servizi di comunicazione a banda larga , con una flessione del 2,73%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Charter Communications rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'andamento di breve periodo di Charter Communications mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 148,3 USD e supporto a 144,6. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 151,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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