New York: profondo rosso per Marvell Technology

(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che soffre con un calo dell'8,19%.



Lo scenario su base settimanale di Marvell Technology rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La tendenza di breve di Marvell Technology è in rafforzamento con area di resistenza vista a 227,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 217,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 237,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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