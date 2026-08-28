New York: profondo rosso per Marvell Technology
(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che soffre con un calo dell'8,19%.
Lo scenario su base settimanale di Marvell Technology rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve di Marvell Technology è in rafforzamento con area di resistenza vista a 227,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 217,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 237,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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