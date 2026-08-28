New York: scambi in forte rialzo per Amazon

(Teleborsa) - Brilla il colosso dell'e-commerce , che passa di mano con un aumento del 4,06%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Amazon rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico del gigante delle vendite sul web suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 260,4 USD con tetto rappresentato dall'area 270,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 254,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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