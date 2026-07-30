New York: in forte denaro Amazon

(Teleborsa) - Ottima performance per il colosso dell'e-commerce , che scambia in rialzo del 4,17%.



La tendenza ad una settimana di Amazon è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico del gigante delle vendite sul web mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 232,7 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 237,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 229,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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