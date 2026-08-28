New York: sviluppi positivi per CoStar

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale , che mostra una salita bruciante del 3,86% sui valori precedenti.



Il trend di CoStar mostra un andamento in sintonia con quello del Nasdaq 100 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 32,92 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 31,86. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 31,17 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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