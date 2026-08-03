Vola a New York CoStar

(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,52%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a CoStar rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario attuale di CoStar mostra un allentamento della trendline al test del supporto 29,49 USD. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 30,39. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 28,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```