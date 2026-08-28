Milano 12:41
52.732 +0,89%
Nasdaq 27-ago
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Dow Jones 27-ago
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Londra 12:41
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Francoforte 12:41
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Petrolio a 83,04 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 83,04 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 83,04 dollari per barile alle 11:30.
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