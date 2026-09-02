Milano 15:59
51.728 -0,36%
Nasdaq 15:58
28.996 -0,28%
Dow Jones 15:58
53.036 +0,51%
Londra 15:58
10.765 -0,23%
Francoforte 15:59
25.868 -0,39%

Petrolio a 89,46 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 89,46 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 89,46 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```