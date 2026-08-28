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Universal Music Group spinge al rialzo

Finanza
Universal Music Group spinge al rialzo
(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Nuovo spunto rialzista per la società con sede nei Paesi Bassi che si occupa di intrattenimento musicale, parte dell'AEX, che guadagna bene e porta a casa un +1,47%.


Operatività odierna:
A livello operativo, Universal Music Group è da comprare ai prezzi attuali pari a 14,86 Euro con stop loss individuato a quota 13,77 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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