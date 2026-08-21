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Londra: spinge in avanti JD Sports Fashion

Migliori e peggiori, In breve
Londra: spinge in avanti JD Sports Fashion
Rialzo per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,87%.
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