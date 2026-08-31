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Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 28/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 28/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto

Composto rialzo per il derivato italiano, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,52%.

Il quadro tecnico del Future sul FTSE MIB segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 52.380, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 52.975. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 52.095.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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