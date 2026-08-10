Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 7/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto
Contenuto ribasso per il derivato italiano, che archivia la sessione in flessione dello 0,25%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Future sul FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 54.220. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 53.265. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 55.175.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)