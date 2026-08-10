Milano 10-ago
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Nasdaq 10-ago
29.622 -0,34%
Dow Jones 10-ago
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Londra 10-ago
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Francoforte 10-ago
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Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 7/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 7/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto

Contenuto ribasso per il derivato italiano, che archivia la sessione in flessione dello 0,25%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Future sul FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 54.220. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 53.265. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 55.175.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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