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Edison International, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori, In breve
Edison International, quotazioni in calo a New York
Ribasso scomposto per il distributore di elettricità, che esibisce una perdita secca del 19,54% sui valori precedenti.
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