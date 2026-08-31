New York: netto calo registrato da Edison International
(Teleborsa) - Ribasso per il distributore di elettricità, che passa di mano in perdita del 19,54%.
La tendenza ad una settimana di Edison International è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Edison International, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 54,75 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 57,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 53,05.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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