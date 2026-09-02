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Fortinet, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori, In breve
Fortinet, scendono le quotazioni a New York
Scende sul mercato il leader nel settore della sicurezza informatica, che soffre con un calo del 4,58%.
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