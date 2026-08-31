Forte interesse per BBVA
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Brilla Banco di Bilbao, tra i titoli dell'indice Ibex 35, che chiude la seduta con un aumento dell'1,54%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto della banca spagnola ai prezzi attuali pari a 25,04 Euro, con stop loss individuato in area 23,91 Euro, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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