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Borsa: Pessimo inizio per Shanghai in calo (del 2,22%)
L'Indice della Borsa di Shanghai inizia le contrattazioni a 3.894,42 punti
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Finanza
20 agosto 2026 - 03.38
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In forte ribasso l'indice della Borsa cinese che riporta una forte discesa del 2,22% a quota 3.894,42 in apertura.
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