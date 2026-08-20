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Borsa: Pessimo inizio per Shanghai in calo (del 2,22%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia le contrattazioni a 3.894,42 punti

In breve, Finanza
Borsa: Pessimo inizio per Shanghai in calo (del 2,22%)
In forte ribasso l'indice della Borsa cinese che riporta una forte discesa del 2,22% a quota 3.894,42 in apertura.
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