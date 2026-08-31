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Natural Gas (Amsterdam) a 70,3 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 70,3 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 70,3 euro/MWH alle 19:30.
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