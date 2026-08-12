Milano 17:35
53.699 -0,01%
Nasdaq 21:07
29.795 +0,91%
Dow Jones 21:07
53.855 +0,12%
Londra 17:35
10.833 -0,10%
Francoforte 17:35
26.331 -0,23%

Natural Gas (Amsterdam) a 60,63 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 60,63 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 60,63 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
```