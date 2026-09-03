Milano
17:35
52.245
+0,88%
Nasdaq
19:25
29.444
+1,03%
Dow Jones
19:25
53.659
+1,12%
Londra
17:35
10.832
+0,70%
Francoforte
17:35
26.003
+0,63%
Giovedì 3 Settembre 2026, ore 19.41
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Natural Gas (Amsterdam) a 71,34 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 71,34 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
03 settembre 2026 - 19.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 71,34 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
Leggi anche
Natural Gas (Amsterdam) a 66,17 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 60,71 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 65,69 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 60,53 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Argomenti trattati
Gas
(156)
·
Amsterdam
(44)
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
-3,19%
Altre notizie
Natural Gas (Amsterdam) a 59,05 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 59,37 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 67,89 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 60,79 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 64,53 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 64,71 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Guide
Opzioni: cosa sono, caratteristiche e come si usano sui mercati finanziari
Le opzioni sono contratti derivati che danno a chi le compra un diritto: acquistare o vendere un sottostante a un prezzo stabilito, entro una certa data o alla scadenza.
leggi tutto