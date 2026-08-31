New York: balza in avanti Fortinet
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del leader nel settore della sicurezza informatica, con una variazione percentuale del 2,42%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fortinet evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fortinet rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Fortinet classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 171,7 USD e primo supporto individuato a 167. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 176,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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