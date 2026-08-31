New York: balza in avanti Fortinet

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del leader nel settore della sicurezza informatica , con una variazione percentuale del 2,42%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fortinet evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fortinet rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Fortinet classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 171,7 USD e primo supporto individuato a 167. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 176,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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