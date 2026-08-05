Invito all'acquisto per Fortinet

(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto

Ottima performance per il leader nel settore della sicurezza informatica , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , che ha chiuso in rialzo del 3,11%.





Operatività odierna:

Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 168,3 USD, con stop loss individuato a livello 148,1 Dollari USA, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```