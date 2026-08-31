New York: in calo Axon Enterprise

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine , che sta segnando un calo del 3,50%.



L'andamento di Axon Enterprise nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Axon Enterprise . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 593,2 USD, con il supporto più immediato individuato in area 570,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 561,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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