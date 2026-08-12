Milano 17:35
53.699 -0,01%
Nasdaq 21:10
29.786 +0,88%
Dow Jones 21:10
53.843 +0,09%
Londra 17:35
10.833 -0,10%
Francoforte 17:35
26.331 -0,23%

New York: calo per Axon Enterprise

Migliori e peggiori, In breve
New York: calo per Axon Enterprise
Pressione sul fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che tratta con una perdita del 3,41%.
Condividi
```