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New York: positiva la giornata per Salesforce

Migliori e peggiori, In breve
New York: positiva la giornata per Salesforce
Seduta positiva per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che avanza bene dell'1,84%.
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