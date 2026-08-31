New York: preme sull'acceleratore Ulta Beauty
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il rivenditore di prodotti e servizi per la bellezza, che mostra una salita bruciante del 4,22% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ulta Beauty evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ulta Beauty rispetto all'indice.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Ulta Beauty. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 549 USD, con il supporto più immediato individuato in area 524,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 509,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```