New York: preme sull'acceleratore Ulta Beauty

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il rivenditore di prodotti e servizi per la bellezza , che mostra una salita bruciante del 4,22% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ulta Beauty evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ulta Beauty rispetto all'indice.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Ulta Beauty . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 549 USD, con il supporto più immediato individuato in area 524,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 509,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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